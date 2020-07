Manchester United veut mettre 6 internationaux à la porte !

Malgré un coup d'arrêt contre Southampton (2-2) en début de semaine, Manchester United se porte bien mieux ces dernières semaines. Le calme est revenu, Bruno Fernandes a mis tout le monde d'accord, Anthony Martial a enchaîné les buts et Paul Pogba semble même disposé à s'inscrire à nouveau sur la durée avec les Red Devils. Ole Gunnar Solskjaer entend donc s'appuyer sur ces bases pour reconstruire un MU encore plus solide la saison prochaine.

Le Norvégien a les idées claires sur ce qu'il veut pour constituer son groupe (Jadon Sancho, Jack Grealish et Kalidou Koulibaly font entre autres partie des cibles évoquées). Et visiblement, selon le Telegraph, le manager sait aussi ce dont il ne veut plus. Le sérieux quotidien anglais explique en effet que les Mancuniens et leur coach ont ainsi déjà mis six joueurs sur la liste des transferts pour cet été.

6 internationaux sur le départ

Ainsi, les stars prêtées cette saison - Alexis Sanchez (31 ans, international chilien) à l'Inter, Chris Smalling (30 ans, international anglais) à l'AS Roma et Marcos Rojo (30 ans, international argentin) à l'Estudiantes - seront invitées à plier définitivement bagage. Les pensionnaires d'Old Trafford entendent économiser leurs lourds salaires, d'autant qu'ils sont loin d'être indispensables sur le plan sportif.

OGS entend exfiltrer trois autres joueurs sur lesquels il ne compte plus. Il s'agit du défenseur central international anglais Phil Jones (28 ans), de l'attaquant international anglais Jesse Lingard (27 ans) et du latéral international Espoirs portugais Diogo Dalot (21 ans). Les deux premiers sont loin d'afficher leur meilleur visage ces derniers mois, tandis que le jeune Lusitanien n'a jamais vraiment su s'imposer entre blessures et prestations moyennes. Six départs espérés aussi pour dégager des liquidités à réinvestir sur un marché mancunien qui promet d'être animé.