Ligue Europa Conférence : l'immense émotion de José Mourinho qui a fait chavirer la Roma dans le bonheur

La suite après cette publicité

Voilà une soirée qui restera dans toutes les mémoires pour les Romanistas. La Louve s'est qualifiée pour la finale de la Ligue Europa Conférence en venant à bout de Leicester (1-1, 1-0) grâce à l'unique but de Tammy Abraham inscrit en début de rencontre. Si on comptabilise la victoire en Coupe des Villes de foire (1961), le club italien s'apprête à disputer sa 4e finale européenne seulement (après la Ligue des Champions 1984 et la Coupe UEFA 1991). C'est peu mais c'est aussi l'histoire de la Roma de ne pas avoir beaucoup de trophées.

A lui seul, Mourinho compte plus de finale continentale (5 avec la Ligue Europa Conférence) et de victoire (2 en C1 et 2 C3) que la Louve. C'est peut-être lui qui a pourtant vécu la plus forte émotion au coup de sifflet final. Emu aux larmes, l'entraîneur portugais n'a pas pu se contenir alors que ses adjoints l'embrassaient. «Pourquoi ai-je versé une larme ? Parce que je ressens ce qu'ils ressentent tous (les tifosi, ndlr). C'est un club géant sans salle des trophées malgré son importance sociale».

L'émotion de Mourinho

«Je sais ce que cela signifie pour ces gens et mon émotion était pour eux. J'ai eu la chance d'être dans des finales plus prestigieuses mais cela m'a fait me sentir très spécial. Nous avons le sens de la famille.» Le Portugais en a vu d'autres durant sa carrière, lui qui a explosé aux yeux de l'Europe avec Porto avant de prendre en main Chelsea, de redevenir champion d'Europe, avec l'Inter cette fois, puis de remporter plus tard en 2017 une Ligue Europa avec Manchester United.

«Nous avons le sens de la famille. Avec l'âge, on devient moins égoïste et plus un père, voire un grand-père pour certains, je suis très content pour eux tous. Rome est une ville rouge et jaune, nous verrons la joie dans les jours à venir. J'ai apporté une petite contribution à cela», s'est-il satisfait en conférence de presse. La Roma ira donc à Tirana le 25 mai prochain pour affronter Feyenoord en finale et essayer de remporter son premier trophée depuis la Coupe d'Italie. C'était il y a 14 ans déjà.