AS Roma : José Mourinho a incendié ses joueurs !

La marche était trop haute. Opposés au champion en titre, mardi soir en quarts de finale de la Coupe d'Italie, les Giallorossi n'ont jamais trouvé les ressources nécessaires pour renverser le collectif dessiné par Simone Inzaghi. Surpris dès l'entame de cette rencontre sur une réalisation d'Edin Dzeko (1ère), bien servi par Ivan Perisic, le club romain a finalement abandonné tout espoir de rallier les demi-finales de la compétition quand Alexis Sanchez, peu après l'heure de jeu, scellait le succès nerazzurro (68e). Une probante victoire offrant dès lors aux Intéristes une double confrontation face à l'AC Milan (le match aller aura lieu le 2 mars prochain alors que le retour se tiendra le 20 avril) pour une place en finale.

Si le bonheur était donc de mise pour le club milanais, l'ambiance côté romain était, elle, bien plus glaciale. Et pour cause. Frustré par la prestation des siens, peu inspirés offensivement malgré une bonne partie de la seconde période passée devant les buts de Samir Handanovic et une multitude d'occasions, José Mourinho a tout simplement laissé éclater sa colère. Un langage fleuri directement adressé à l'ensemble de son groupe, accusé notamment de ne pas répondre présent dans ce genre de rendez-vous. Et préparez-vous, ça déménage. «Je veux savoir pourquoi, face à l'Inter, dans les dix premières minutes vous vous êtes chi... dessus !», a tout d'abord asséné le «Mou», dans des propos relayés par le Corriere dello Sport, avant de prendre d'autres exemples pour justifier son mécontentement.

José Mourinho a littéralement explosé !

«Je veux aussi savoir pourquoi vous vous êtes ch... dessus pendant dix minutes contre le Milan AC ! Vous tous, sans exception», poursuivait ainsi le Special One en faisant référence à la rencontre perdue face aux Rossoneri lors de la 20ème journée de championnat (1-3). «Je veux savoir pourquoi vous avez agi si modestement contre les grandes équipes pendant deux ans. Si nous sommes petits, les arbitres nous traitent comme tels ! Ils nous traitent comme des enfants. L'Inter est une super équipe, vous les aviez devant vous et au lieu de trouver la bonne motivation vous avez ch... dans votre pantalon !» Le début d'un immense coup de gueule qui n'allait pourtant pas s'arrêter en si bon chemin... Fou de rage devant l'ensemble de son effectif et autres techniciens ou kinésithérapeutes présents dans le vestiaire et très certainement frustré par son retour manqué à San Siro, José Mourinho a alors terminé sa sortie par des mots très durs à l'encontre de ses joueurs.

«Le plus grand défaut d'un homme est son manque de couilles et de personnalité», a ainsi insisté Mourinho avant de placer ses hommes devant leurs propres responsabilités : «avez-vous peur de ce genre de rencontres ? Si oui, alors allez jouer en Serie C où vous ne trouverez jamais d'équipes avec des champions, des stades de haut niveau, la pression d'un grand football. Vous êtes des gens sans couilles. La pire chose pour un homme !» Empathie envolée, reste désormais à savoir si ce violent coup de sang de Mourinho permettra à la Louve de rebondir dans les prochaines semaines... Septième de Serie A et d'ores et déjà à 13 longueurs du podium, l'AS Roma devra ainsi tout miser sur la Ligue Europa Conference pour espérer offrir au Special One un titre cette saison...