Rennes : Stéphan calme le jeu dans le dossier Mendy

Il y a une semaine, la presse spécialisée dans le mercato en Italie annonçait que Rennes, Chelsea et Edouard Mendy étaient tombés d'accord pour que le portier international sénégalais rejoigne Londres. Mais ce « done deal » révélé par nos confrères transalpins semblait un peu prématuré. Aujourd'hui, le dossier traîne en longueur. Et c'est l'entraîneur du Stade Rennais en personne qui cet après-midi est venu évoquer en conférence de presse les négociations en cours. Et Julien Stéphan a été clair : cela n'a pas encore abouti.

«Vous savez qu’il y a des discussions, on ne s’en est pas caché. Il y a des discussions entre les deux clubs, il y a des discussions entre Edouard et Chelsea, pour l’instant ça n’a pas encore abouti. Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans les 48 heures pour sa situation personnelle. Il est au moins apte à reprendre normalement l’activité football. Je ne sais pas s’il rejouera pour Rennes, mais psychologiquement il est très très bien,» a d'abord expliqué, prudent, le coach du club breton, avant de préciser que le recrutement d'un nouveau gardien n'était pas (encore) à l'ordre du jour. Ce, alors que le nom de Rui Silva a été évoqué par Ouest-France. « Tant que les discussions n’ont pas abouti dans un sens ou dans l’autre... Si les discussions n’aboutissent pas et qu’ ‘Edu’ est là et qu’on a pris un gardien, on fait comment ? On a quatre gardiens, on fait comment ? Pour l’instant les discussions n’ont pas abouti.»