Giorgio Chiellini cartonne les incidents racistes de Fiorentina-Naples

Dimanche dernier, le football italien a encore vécu un moment terrible. A Florence lors du match entre la Fiorentina et le Napoli, le défenseur napolitain Kalidou Koulibaly mais aussi ses coéquipiers Victor Osimhen et André-Frank Zambo-Anguissa ont été victimes d'insultes racistes. Des actes inadmissibles qui ont particulièrement échaudé Giorgio Chiellini. Sélectionné avec l'Italie, le défenseur central était convié en conférence de presse.

Il a condamné ces actions avec une forte virulence et a demandé des sanctions : «que peut-on faire pour lutter contre le racisme, même après les derniers épisodes à Florence ? Ce qui s'est passé est inacceptable. Nous avons besoin de lois et de règles qui soient appliquées, c'est le plus important. J'ai honte, en tant qu'Italien et Toscan, aussi car l'Italie pour moi n'est pas un pays raciste. Il faut faire quelque chose de plus, sinon de l'extérieur on donne une mauvaise image de soi.»