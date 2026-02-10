OM : Roberto De Zerbi en pleine tempête

« Je demande pardon aux supporters et j’en parlerai avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour comprendre ce qu’on peut faire. Il faut comprendre pourquoi, pourquoi on fait un match comme ça quand on vient ici et un différent à Lens ou Rennes ». Roberto De Zerbi, très touché après la déroute face au PSG, a de nouveau demandé pardon pour la prestation de son équipe, et de nouveau évoqué un point avec ses dirigeants. Pour beaucoup, cette discussion en interne pourrait conduire à des changements drastiques, et certains parlent même d’un départ possible, sous forme de démission, comme l’Italien l’avait déjà laissé entendre par le passé.

La suite après cette publicité

Roberto De Zerbi peut-il encore rester à la tête de l'OM ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Vous êtes 65% à penser, via notre sondage, que Roberto De Zerbi ne peut plus rester sur le banc de l’OM après la terrible séquence qui vient de s’achever, entre la débâcle brugeoise et la fessée parisienne. Il faudrait connaître le pourcentage au sein du vestiaire olympien, qui semble partager entre confiance et défiance. La confiance en un coach passionné, qui sait transcender et qui sait vous emporter par sa fougue. La défiance aussi envers un homme parfois brouillon dans ses choix d’équipe et capable d’abandonner en chemin ses anciens soldats (Maupay, Murillo, Rulli).

Un homme sans solution ?

L’entraîneur italien est aussi plein de paradoxes, comme celui de réclamer de nouvelles recrues à sa direction puis de tacler publiquement l’instabilité de l’effectif au cours d’une conférence de presse. Capable d’aligner 30 compos différentes en 30 matches, il a certes été pénalisé par des blessures ou des méformes, mais n’a pas aidé son groupe en changeant régulièrement de schéma tactique ou en déplaçant souvent des joueurs de poste. L’instabilité permanente, qui l’amène aujourd’hui à ne plus comprendre quand son équipe va performer ou non.

La suite après cette publicité

« Bonne question, je ne sais pas », a-t-il répondu à plusieurs reprises dimanche soir au Parc des Princes, lorsque les journalistes tentaient de comprendre la déroute. Un entraîneur peut-il publiquement avouer son incompréhension et son manque de solution tout en ayant la tâche de redresser la barre au cours des semaines suivantes ? Le calendrier n’est pas le plus simple, avec l’accueil de l’épouvantail Strasbourg, un déplacement jamais simple à Brest, la réception de l’OL et surtout le quart de finale de Coupe de France, devenu plus qu’important, contre Toulouse. De Zerbi sera-t-il toujours sur le banc à l’issue de cette nouvelle séquence ? Quel OM verra-t-on sur ces rencontres ? Personne ne le sait encore…