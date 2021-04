Carabao Cup : 8 000 spectateurs attendus pour Manchester City-Tottenham

La finale de la Coupe de la Ligue anglaise, plus connue sous le nom de Carabao Cup, vient d'être officiellement ajoutée à la liste des événements tests du programme de recherche du gouvernement britannique en période de trouble sanitaire, et ce sont 8000 personnes qui seront autorisées à se rendre au stade de Wembley le dimanche 25 avril (17h30), où Manchester City affronte Tottenham Hotspur pour le titre.

C'est l'EFL, la Ligue de football anglaise, qui a publié la nouvelle ce midi. Une partie des billets sera mise à la disposition des clubs finalistes, alors que les billets restants seront destinés aux résidents du borough londonien de Brent, où se situe le stade de Wembley, ainsi qu'au personnel soignant (NHS), qui se verront offrir des billets en guise de remerciement pour leurs efforts pendant la pandémie de Covid-19. Cet évènement marque officiellement le retour des supporters dans les stades anglais !

