OL : Karl Toko Ekambi répond aux critiques sur ses ratés

Titularisé à la pointe de l’attaque lyonnaise lors de la demi-finale de Ligue des Champions perdue contre le Bayern la semaine dernière (3-0), Karl Toko Ekambi (27 ans) n’a pas manqué d’essuyer de nombreuses critiques à la suite d’occasions plus que dangereuses, non converties par le Camerounais. Ce dernier a tenu à revenir sur cet évènement et s’est livré ce matin dans les colonnes de l’Équipe. «Oui, il y a eu plus de critiques que d’éloges, à la fin du match, notamment de la part des journalistes français.»

Lorsque le journaliste lui demande si ce n'était pas une manière de lui dire qu’il n’était pas loin, le verdict est sans appel. « Non, je trouve que c’était trop poussé, notamment envers moi, d’ailleurs. Quand c’est moi, les occasions loupées, c’est moi qui ai eu des ratés, c’est l’OL qui a vendangé, et quand c’est le PSG, c’est Neuer qui a été grandiose. Neuer a fait les mêmes arrêts dans les deux matches, mais les commentaires n’ont pas été les mêmes, c’est assez dommage. C’est comme ça, c’est la vie, mais nous, on est très heureux de notre parcours.» Un discours qui devrait partager les fans du ballon rond, tant ceux qui lui en veulent sont nombreux.