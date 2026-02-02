L’Atlético va recruter le nouveau Pedri

Un peu plus tôt dans l’après-midi, les médias espagnols indiquaient qu’Elche (13e de Liga) avait repoussé les avances de l’Atlético de Madrid pour son jeune milieu Rodrigo Mendoza. L’Espagnol de 20 ans dispose d’une clause libératoire, mais Elche est prêt à discuter à partir d’une offre supérieure à 15 M€.

Et visiblement, ce discours n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. La radio Cadena COPE et Marca assurent en effet que l’Atlétco et Elche sont parvenus à un accord pour celui qui est surnommé comme le « nouveau Pedri ». Après avoir recruté Ademola Lookman pour environ 47 M€, les Colchoneros vont attirer Mendoza en échange d’un chèque de 16 M€ plus des bonus. Il reste encore quelques détails à régler, mais un accord de principe est annoncé. Le joueur signera un contrat jusqu’en 2031.