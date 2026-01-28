LdC : quand Bruges annonce la qualification de l’OM… par erreur

L’OM a vécu une soirée cauchemar ce soir sur la pelouse du Club Bruges. Battus 3-0 par les Belges, les Phocéens ont complètement manqué leur rendez-vous avec leur avenir en Ligue des Champions. La faute aussi à un dernier but de Trubin à plus de 2000 kilomètres de là dans la rencontre entre Benfica et le Real Madrid (4-2), qualifiant le club portugais.

Les Marseillais ne le savaient pas encore, pas plus que les organisateurs du Jan Breydel Stadion, lesquels ont affiché un message sur le tableau de l’enceinte : «Félicitations pour la qualification Olympique de Marseille». C’est ce qu’on appelle le calice jusqu’à la lie.