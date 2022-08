Villarreal : Unai Emery ouvre la porte à un départ de Juan Foyth au Barça

Dans le viseur du FC Barcelone, Juan Foyth (24 ans) est sous contrat jusqu'en 2026 avec Villarreal. Cela ne veut toutefois pas dire que l'ancien défenseur polyvalent de Tottenham restera avec le Sous-Marin Jaune cet été. En conférence de presse, son entraîneur, Unai Emery, a expliqué qu'il n'était pas certain de conserver l'international argentin (15 capes) d'ici à la fin du marché des transferts.

La suite après cette publicité

« La chose la plus logique serait qu'il reste avec nous. Mais je ne peux pas exclure qu'à un moment donné, la surprise soit contre nous. L'intérêt du Barça est réel. C'est un poste qu'ils doivent combler et Foyth correspond au profil recherché. La question est de savoir si le joueur veut sortir ou non. Être appelé par une équipe, c'est toujours bien, mais il m'a toujours dit qu'il était très content, qu'il n'envisageait pas de partir et qu'il voulait rester. À partir de maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure les circonstances iront dans un sens ou dans l'autre », a notamment expliqué l'ancien coach du PSG et d'Arsenal. Les Blaugranas seraient en tout cas prêts à débourser 30 M€ pour Juan Foyth.