JT Foot Mercato : ça bouge dans tous les sens au PSG

Paris Saint-Germain sur le point de boucler une nouvelle recrue et plusieurs départs

D'après nos informations, le club de la capitale serait sur Bernardo Silva et le joueur ne serait pas contre un retour en Ligue 1, bien qu'il soit déjà tombé d'accord avec le Barça. Mais pour l'instant si le club catalan veut se l'offrir, il faudra d'abord vendre Frenkie de Jong. À l'inverse, le PSG de son côté aura plus de facilité à payer le montant demandé par Manchester City, à savoir environ 80 M€. Wesley Fofana suscite aussi l'intérêt du club parisien. Une piste qui pourrait coûter cher puisque Leicester le considère comme intransférable et qu'il a été prolongé jusqu'en 2027. En attaque, après l'échec sur Gianluca Scamacca, les Parisiens se pencheraient maintenant sur le cas de Gonçalo Ramos. Son club en demanderait au moins 40 M€. Enfin dernier nom dans le sens des arrivées, c'est Renato Sanches, le LOSC et Paris seraient tombés d'accord autour d'une vente de 15 M€ ! D'après nos informations le joueur est déjà dans la capitale pour passer sa visite médical cette après-midi. Du côté des départs, ce ne serait plus qu'une question d'heures pour Georginio Wijnaldum à la Roma ! Et d'après nos indiscrétions, c'est aussi tout proche d'aboutir pour Idrissa Gueye du côté d'Everton, il devrait lui passer sa visite médicale dans les jours à venir. Thilo Kehrer a, lui, démonté les informations qui évoquaient un accord entre lui et Séville. Il ne veut pas bouger de Paris tout comme Mauro Icardi. Pourtant, le promu en Serie A Monza continue de faire le forcing pour le faire venir.

Jordan Veretout à l'OM ça chauffe

On vous en parle depuis quelque temps, et d'après nos informations, le milieu de l'AS Roma n'a jamais été aussi proche de l'OM. Tout n'est pas encore bouclé, mais les discussions avancent ! Le joueur est en manque de temps de jeu et espère pouvoir changer d'air pour plus jouer la saison à venir. Mais aujourd'hui, une affaire judiciaire mêlant sa belle famille, est ressortie et a mis le feu sur Twitter. De nombreux fans de l'OM ont fait part de leur volonté de ne pas voir l'ancien nantais signer dans leur club. Pablo Longoria a défendu l'international Français lors d'une conférence de presse aujourd'hui.

Les officiels du jour

Mattia Viti s'engage avec l'OGC Nice ! Les Aiglons ont réussi à trouver un accord avec Empoli autour d'un chèque de 15 M€ bonus compris.

Monaco a prêté Tiago Ribeiro sans option d'achat du côté de Valence.

Mohamed Daramy est prêté sans option d'achat. Il retourne à Copenhague après une saison compliquée à l'Ajax, dans le but de se relancer avant la Coupe du monde.

Enfin Bernd Leno quitte Arsenal mais reste à Londres ! En effet, le gardien allemand a signé pour 3 ans, plus une supplémentaire en option, du côté de Fulham. Son transfert est estimé à 9,5 M€.