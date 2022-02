Le Real Madrid veut s'offrir une star du Bayern Munich !

La suite après cette publicité

Leader de Liga avec six longueurs d'avance sur le Séville FC, le Real Madrid s'apprête par ailleurs à jouer, le 9 mars prochain, son avenir sur la scène européenne. Battus par le PSG (0-1) lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les hommes de Carlo Ancelotti tenteront donc de renverser la tendance face au club parisien pour espérer rallier les quarts de finale de cette prestigieuse compétition. Un rendez-vous primordial pour les Madrilènes qui retrouveront, une nouvelle fois, Kylian Mbappé, annoncé depuis plusieurs mois en direction de la Casa Blanca.

Au rang des possibles arrivées, les dirigeants de Madrid travaillent d'ailleurs sur bien d'autres dossiers. Et après le cyborg norvégien Erling Haaland, toujours autant convoité, le Real souhaiterait s'attacher les services d'un cadre du Bayern Munich. Dans cette optique, Sport1 révèle, ce samedi matin, que le club espagnol serait très attentif à la situation de Serge Gnabry, l'ailier de 26 ans des Bavarois. Heureux à Munich, l'international allemand (31 sélections, 20 buts) voit pourtant son contrat se terminer en juin 2023 et les négociations pour prolonger l'aventure en terres bavaroises s'avèrent plus compliquées que prévu.

Après Alaba, le Real Madrid veut encore piocher au Bayern !

Ainsi, si un accord imminent entre les deux parties a souvent été relayé, le média allemand précise que le dossier concernant la prolongation du natif de Stuttgart bloque, notamment pour des raisons salariales puisque l'intéressé aimerait en effet toucher les mêmes émoluments que ses compères d'attaque Leroy Sané et Kingsley Coman. Une situation éveillant alors logiquement l'intérêt d'autres écuries européennes, parmi lesquelles figure donc le Real Madrid (mais aussi (Chelsea et Tottenham), prêt à accueillir le numéro 7 du Bayern en... 2023.

En effet, pour les mêmes raisons qui poussent les Madrilènes, concentrés sur l'arrivée de Kylian Mbappé cet été, à reporter le transfert d'Erling Haaland, un engagement de Gnabry avec la Casa Blanca avant 2023 ne serait pas une option. Pour autant, les Merengues, qui avaient déjà récupéré gratuitement David Alaba (29 ans) l'été dernier au Bayern, aimeraient bien profiter de ces négociations difficiles pour répéter l'opération et ainsi récupérer un joueur pétri de talent à moindre coût. Prudence tout de même puisque les relations entre le Bayern et Gnabry restent bonnes et d’autres discussions devraient ainsi avoir lieu au cours du printemps prochain.