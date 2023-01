JT Foot Mercato : Chelsea met déjà le feu au mercato !

Chelsea est chaud en ce début de mercato

La suite après cette publicité

Depuis minuit, le marché des transferts a ouvert ses portes, et Chelsea commence fort cette période de mercato. Le club londonien a déjà pratiquement bouclé le transfert de Benoît Badiashile. Comme nous l’avions révélé, les Blues ont formulé une offre avoisinant les quarante millions d’euros à Monaco. Une information confirmée par The Athletic qui explique que le transfert serait quasiment acté. Selon nos informations, les deux clubs se sont mis d’accord sur un montant de 37,5 millions d’euros. Les Londoniens ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Les Bleus aimeraient s’offrir la révélation du Mondial Enzo Fernandez. Chelsea serait prêt à offrir un chèque de 130 millions d’euros à son club le SL Benfica. Une offre supérieure à sa clause libératoire, ce qui permettrait au club du nord de Londres de régler ce transfert en plusieurs fois. Pour finir, Chelsea est sur le point de s’offrir une pépite brésilienne. Andrey Santos s’apprête à quitter Vasco de Gama pour la capitale anglaise contre douze millions d’euros.

Le Real met un râteau à Ronaldo

C’est officiel depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo va poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite, dans le club d’Al-Nassr, où CR7 touchera la bagatelle de deux cents millions d’euros par an. Une sacrée somme qui n’a pas empêché le numéro 7 du Portugal d’essayer de trouver un point de chute en Europe. L’ancienne star du Santiago Bernabeu a même approché le Real Madrid pour un retour dans la capitale Espagnole. Mais Florentino Perez a finalement refusé le retour de son ancienne vedette. Le journal Marca révèle que le boss de la Maison Blanche n’a pas digéré le départ tumultueux de la star portugaise pour la Juventus. Ronaldo devra donc se contenter de ce qui ressemble à une préretraite dorée dans un championnat exotique.

À lire

Ligue 1 : Toulouse maîtrise Ajaccio, Monaco assure à Brest, Le Fée sauve Lorient à Angers

L’Espagne à toujours des problèmes de racisme

Vinicius Junior, qui se déplaçait avec le Real sur la pelouse de Valladolid, a malheureusement été une nouvelle fois la cible d’insultes racistes. Pour l’attaquant brésilien, l’addition commence à être lourde : « Les racistes continuent d’aller dans les stades et de regarder de près le plus grand club du monde et La Liga continue de ne rien faire… Je vais continuer la tête haute et célébrer mes victoires et celles de Madrid. En fin de compte, c’est ma faute » écrit Vinicius sur ses réseaux. La Liga qui tente de reprendre la main a annoncé, par l’intermédiaire de son président Javier Tebas, que la commission antiviolence et que la justice avaient été saisies. Côté Real, on s’inquiète pour la santé mentale du joueur.