JT Foot Mercato : l'OGC Nice fait une razzia

Nice à une faim de loup

L'OGC Nice est décidément en pleine forme, les Aiglons ont recruté deux joueurs importants ces dernières heures. Et c'est un sacré coup qu'ont réalisé les Niçois sur le mercato en annonçant hier soir l'arrivée d'Aaron Ramsey. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, il y a quelques jours, le Gallois s'est engagé pour une année plus une option. Il tentera de se relancer sur la Côte d'Azur après plusieurs saisons compliquées, notamment en raison d'un physique défaillant. Également, c'est Alexis Beka Beka qui a signé chez les Aiglons. Nice a déboursé 15 M€ pour l'arracher au Lokomotiv Moscou. Selon nos informations, Kasper Schmeichel est tout proche de rallier la Côte d'Azur. Le dernier rempart danois va passer sa visite médicale ce mercredi avant de parapher un bail de trois ans. Dans l'histoire, Nice va lâcher 1 M€ à Leicester pour le portier de 35 ans. Le mercato niçois s'emballe. Toujours selon nos informations, l'OGC Nice fonce sur Boulaye Dia ! Un prêt avec option d'achat est la solution envisagée pour tenter d'arracher l'international sénégalais à Villarreal où il est sous contrat jusqu'en 2026. Plusieurs autres clubs, français et européens, sont intéressés par ses services, mais c'est bien Nice qui tient la corde. Piste moins connue mais bien explorée par les dirigeants, celle menant à Mykhaylo Mudryk, considéré comme le Neymar Ukrainien. L'ailier gauche du Shakhtar Donetsk représente une option séduisante mais aussi coûteuse et compliquée pour les Aiglons. Car selon nos infos, le club ukrainien réclame 20 M€ pour son joueur qui est sous contrat jusqu'en 2026. Le Bayer Leverkusen est également sur le coup mais Nice pourrait bien rafler la mise dans ce dossier. Si l'attaque va voir des renforts arriver, la défense également avec des jeunes pépites. C'est déjà un milieu de terrain défensif qui pourrait poser ses valises sur la promenade des Anglais puisque selon nos informations, Nice a jeté son dévolu sur Wilmar Barrios qui évolue au Zenit Saint-Petersbourg. Mais là aussi, ce ne sera pas évident. l'ancien de Boca Juniors aux 52 capes avec la Colombie est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'équipe de Sergey Semak. Un prêt est envisagé mais cela ne risque pas d'être simple… En défense centrale, et toujours selon nos infos, les Aiglons vont recruter Mattia Viti de Empoli. Les deux clubs sont tombés d'accord pour le transfert du défenseur de 20 ans autour de 15 M€ bonus compris. En parallèle, le club azuréen cherche un latéral gauche. Les noms de Layvin Kurzawa, placardisé au PSG, Fabiano Parisi ou encore Alex Telles ont été évoqués. Bref, Nice se donne les moyens de ses ambitions.

L'Atlético ne lâche pas Griezmann

Alors que les Colchoneros sont régulièrement cités comme point de chute à Cristiano Ronaldo qui veut quitter Manchester United, Griezmann est lui annoncé comme le joueur à sacrifier pour recruter le Portugais. Sauf que dans les faits, le club madrilène ne veut pas se séparer de l'international français et lui n'a aucune intention de partir. Pour Diego Simeone, le champion du monde 2018 est intouchable. C'est lui qui aura les commandes de l'attaque cette saison, il est donc hors de question de s'en séparer cet été.

Les officiels du jour

Alvaro Gonzalez n'est plus un joueur de l'OM ! Cette fois, c'est bel et bien terminé. Alors que le cas du défenseur central espagnol de 32 ans interroge depuis qu'il a été écarté du groupe pro en mars dernier, le club de la cité phocéenne vient d'informer du départ de l'ancien joueur de Villarreal ce lundi soir. De son côté Diogo Jota prolonge à Liverpool ! Le club anglais a annoncé la nouvelle sur son compte twitter. Arrivé en 2020, le Portugais a décidé de prolonger l'aventure avec les Reds. La durée de ne nouveau bail n'a pas été communiqué. Yangel Herrera à Girona. Le club catalan, promu en Liga, enregistre l'arrivée de l'international vénézuélien, prêté par Manchester City. Il était déjà en Espagne l'an dernier, du côté de l'Espanyol. Leny Yoro prolonge à Lille. Le LOSC vient d'officialiser ce mardi la prolongation de Leny Yoro jusqu’en 2025.« Le jeune défenseur du LOSC, 16 ans, pur produit de la formation nordiste et véritable espoir des Dogues, confirme son attachement au club lillois en prolongeant l’aventure avec son club formateur», précisent les Dogues. Dijon recrute Xande Silva. Dijon vient d'annoncer le recrutement de Xande Silva, milieu offensif portugais en provenance de Nottingham Forrest. L'En Avant Guingamp vient d'officialiser l'arrivée en prêt de Warren Tchimbembe, milieu de terrain congolais, en provenance de Metz.