Barça : Memphis Depay absent du groupe pour affronter Ceuta en Coupe du Roi

Le départ de Memphis Depay semble se confirmer ces dernières heures. Alors que les médias espagnols annoncent que son transfert du côté de l’Atlético de Madrid est imminent, l’attaquant international néerlandais Memphis Depay était déjà absent de la séance d’entraînement de ce mercredi et ne fait pas partie du groupe en déplacement à Ceuta pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi.

Si Xavi a confirmé qu’il parlera avec le principal intéressé en conférence de presse, cette absence confirme un peu plus la fin de son passage au FC Barcelone, où il est arrivé gratuitement en provenance de l’Olympique Lyonnais à l’été 2021. Après une belle première saison avec 13 buts et 2 passes décisives entre la Liga et la Ligue Europa. En fin de contrat en juin 2023, le Néerlandais apportera un petit chèque à son club (3 M€).

