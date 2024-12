OM : grosses craintes concernant Paul Pogba

Libre depuis la résiliation de son bail à la Juventus, Paul Pogba (31 ans) fait rêver les supporters de l’Olympique de Marseille. En effet, beaucoup d’entre eux aimeraient que le milieu pose ses valises dans la cité phocéenne dans les prochains mois. Lundi, RMC Sport a d’ailleurs indiqué que le joueur n’est pas insensible à l’OM. Si aucun contact n’a été établi pour le moment, les dirigeants phocéens ne seraient pas non plus contre cette possibilité, même si on estime qu’il s’agit d’un "dossier difficile". D’ailleurs, le cas Pogba suscite certaines craintes. Lors du Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco, ancien joueur de la maison olympienne, a exprimé ses doutes concernant cette possible arrivée, notamment concernant l’état physique du joueur et le volet économique d’une telle opération.

La suite après cette publicité

«D’abord, il y a la nécessité de savoir si tu as besoin d’un joueur comme Paul Pogba. Tu as une équipe qui commence à tourner. Il y a une réflexion sur le sportif. C’est la première chose. Est-ce que c’est un véritable plus ? Ensuite, il y a la réflexion sur son état. Il ne faut pas oublier qu’avant sa suspension, il était souvent blessé et ça a été un problème à la Juve quand il est arrivé, rappelez-vous ça couinait là-bas. Il s’était fait opérer du genou, ça avait traîné un peu. Il y a cette notion dont il faut tenir compte et est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Après, il y a le contrat que tu lui fais signer. J’ai lu ça et je sais que c’est possible, est-ce que tu ne peux pas lui mettre un fixe relativement bas sur une première année, avec des primes au match joué (…) Bien sûr que ça se fait. Il veut jouer en France pour être vu par le sélectionneur, puisque l’année prochaine tu es dans une saison de Coupe du monde aux Etats-Unis. Donc Frank McCourt peut se dire, je vais avoir deux ou trois joueurs (au Mondial, ndlr), comme les Qataris quand ils ont voulu garder Neymar, Messi et tout le monde pendant la Coupe du monde 2022. Pogba peut se dire que pour être sous l’œil de Didier Deschamps, il vaut mieux que je joue à l’OM qu’ailleurs. Après si c’est à Paris qui vient le chercher, c’est sûr que c’est mieux de jouer à Paris et en Coupe d’Europe. Mais à Paris, tu ne joues peut-être pas autant qu’à Marseille, donc ça peut être gagnant-gagnant. Il peut faire sur une première année cet effort pour jouer. Quand tu as été suspendu longtemps ou que tu as été blessé et qu’on t’offre un challenge sportif, ça peut être grisant.» Il reste à savoir si l’OM et Pogba seront prêts à s’unir pour le meilleur et pour le pire.