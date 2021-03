Manchester United : Amad Diallo les a tous conquis

La suite après cette publicité

Hier soir, Manchester United n’a pas réalisé une bonne opération en concédant le match nul sur sa pelouse contre l’AC Milan, dans le cadre de son huitième de finale aller de Ligue Europa (1-1). Mais ce matin, si la frustration est présente dans les rangs mancunien, beaucoup préfèrent retenir l’entrée en jeu remarquée du jeune Amad Diallo, jeune attaquant âgé de 18 ans arrivé à Old Trafford cet hiver en provenance de l’Atalanta. Considéré comme un grand espoir (MU a déboursé pas moins de 15 M€ pour s’offrir ses services), l’Ivoirien a même déjà été comparé à une légende du club, Cristiano Ronaldo.

« Ce mec lui ressemble beaucoup. Si vous voyez ses vidéos et entendez la façon dont les gens parlent de lui ... Potentiellement, il peut devenir un joueur de classe mondiale, s'il s'applique bien. Je ne veux pas mettre trop de pression sur Diallo mais personne ne connaissait le potentiel de Ronaldo lorsque nous l'avons acheté, à part le Portugal », a dit de lui un certain Rio Ferdinand.

Face à l’AC Milan, Diallo a démarré sur le banc avant de remplacer Anthony Martial à la mi-temps. Cinq minutes plus tard, il ouvrait le score. Premier tir sous ses nouvelles couleurs, premier but. Et ce n’est pas tout. Grâce à cette réalisation, Diallo est devenu, à 18 ans et 243 jours, le plus jeune joueur non britannique à marquer pour MU dans une grande compétition européenne.

Salué par les anciens de MU

« C’est un jeune joueur avec un grand avenir devant lui. Vous pouvez voir, jour après jour, qu’il commence à progresser. Il va devenir un grand joueur pour nous », s’est enthousiasmé son coach, Ole Gunnar Solskjaer. Ancien de la maison, Owen Hargreaves y est lui aussi allé de son éloge. « C’est fabuleux de voir un jeune joueur arriver et avoir un impact sur le match. »

Enfin, même Paul Scholes a applaudi la réalisation du numéro 19. « Vous devez vous adapter à l’endroit où va vous arriver le ballon. C’est la meilleure chose qu’il aurait pu faire. Très belle course de Diallo. Il a dû improviser, cette tête en arrière était géniale. » Salué de toutes parts, Amad Diallo attend désormais de pouvoir avoir également sa chance en Premier League (il a joué trois matches, tous en Ligue Europa).