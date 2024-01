Quand Thierry Henry chambre Tottenham à la cérémonie The Best

Présent à la cérémonie The Best hier, Thierry Henry a une nouvelle fois mis en avant son côté farceur. L’ancien joueur d’Arsenal, qui devait remettre le trophée de joueur de l’année à Lionel Messi, n’a pas pu lui donner en raison de son absence. Malgré cela, le Français a tenu un discours avec de l’humour et une teinte d’ironie.

«Malheureusement, le gagnant n’est pas là, donc quelqu’un va devoir prendre le trophée. Je le prendrai. Je veux dire que je suis venu. J’ai en fait deux raisons de le prendre. Je ne l’ai jamais gagné, alors je le garderai», a-t-il d’abord précisé, avant d’envoyer une petite pique à la présentatrice Reshmin Chowdhury qui était à ses côtés et à Tottenham, rival historique d’Arsenal.« Et vous êtes un fan de Tottenham, n’est-ce pas ? D’habitude, vous n’avez pas la main sur un trophée, alors je vais prendre celui-ci. Merci beaucoup.» Du Thierry Henry dans toute sa splendeur.