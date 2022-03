Le PSG est prêt à dissoudre le Collectif Ultras Paris

La suite après cette publicité

Les événements à la suite de l'élimination du PSG en Ligue des champions pourraient avoir des conséquences sur le Collectif Ultras Paris (CUP). De retour dans les virages du Parc des Princes 2016, six ans après l'instauration du plan Leproux, les Ultras Parisiens et la direction du PSG ont vu leur relation se dégrader fortement ces derniers jours. Le PSG a d'ailleurs déposé plainte après l'inscription de tags sur le Camp des Loges et le Parc des Princes.

Et selon L'Equipe, ces derniers actes pousseraient la direction parisienne à dissoudre le CUP. Dimanche, à l'occasion de la réception agitée de Bordeaux après la déroute contre le Real Madrid, le club a d'ailleurs empêché ses Ultras de faire entrer près d'une trentaine de banderoles protestataires.