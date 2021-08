PSG : le Collectif Ultras Paris ne boycottera pas le retour au Parc des Princes

La retour de la Ligue 1, c'est pour ce week-end et avec du public ! Mais avec le mise en place du pass sanitaire, certains groupes de supporters ont décidé de boycotter leur retour au stade, comme les Bad Gones de l'Olympique Lyonnais ou encore les Green Angels de l'AS Saint-Etienne. Mais du côté du Paris Saint-Germain, le Collectif Ultras Paris ne compte pas faire de même. S'ils se déplacent à Troyes samedi, les Parisiens retrouveront leur Parc des Princes la semaine prochaine face au RCSA. Et avec des supporters.

Via un communiqué, le CUP a donc expliqué qu'il serait bel et bien présent, et ce malgré le pass sanitaire demandé. «Bien que les revirements, atermoiements et autres changements de cap de ceux qui nous gouvernent aient ébranlé notre confiance dans leurs décisions, nous avons après en avoir longuement débattu décidé de revenir collectivement dans notre Parc dans les conditions proposées à savoir sans jauge et sans masque», peut-on notamment lire sur le communiqué.