OL : les Bad Gones boycottent aussi le retour au stade

Après plusieurs mois d'attente, la Ligue 1 va effectuer son grand retour ce week-end. Pour l'occasion, l'Olympique Lyonnais va accueillir le Stade Brestois 29 samedi (17h) au Groupama Stadium. Et les fans des Gones seront présents à condition de présenter un pass sanitaire. Une mesure qui n'enchante pas les Bad Gones. Le groupe de supporters lyonnais a en effet fait savoir, via un communiqué, qu'il boycottera ce retour au stade à cause ce l'application du pass sanitaire pour pénétrer dans l'enceinte.

«Par conséquent, c'est la mort dans l'âme que nous avons décidé de reporter notre retour au stade. Nous ne serons donc pas présents samedi en tant que groupe : pas de bâche, de sono ou d'animation. Nous allons nous cantonner à un rôle d'observateur pour ces 2 premiers matchs à domicile», expliquent notamment les Bad Gones dans leur communiqué publié ce mercredi soir. Pour rappel, des ultras de l'AS Saint-Etienne avaient pris la même décision il y a quelques jours.