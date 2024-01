AC Milan : la renaissance de l’ex-flop du Real Madrid Luka Jović

63 millions d’euros. C’est le montant qu’avait déboursé le Real Madrid durant l’été 2019 pour s’offrir les services d’un attaquant flamboyant sous le maillot de l’Eintracht Francfort : Luka Jović. Prêté un par le Benfica au club allemand, ce dernier avait levé l’option d’achat dépassant les 6 M€ à la mi-avril de cette même année, avant de le vendre au décuple du prix à la Casa Blanca. Néanmoins, après trois petites saisons, le natif de Bijeljina ne laissera clairement pas une empreinte indélébile à Madrid : entre prestations en deça du niveau attendu et blessures à répétition, l’international aux 31 sélections (10 buts) n’arrive pas à s’imposer à la pointe du club de la capitale espagnole (51 matches disputées TCC,, qui l’envoyait même en prêt à Francfort durant six mois en 2021.

Trois saisons au lieu de cinq : Luka Jović quitte l’Espagne par la petite porte en le libérant de son bail - tout en lui payant une partie de son salaire durant 2 ans - pour rejoindre gratuitement la Fiorentina. L’occasion pour lui, donc, de découvrir la Serie A avec une équipe de première partie de tableau, capable de le remettre en confiance face au but. Mission accomplie pour l’Aigle, avec 13 buts toutes compétitions confondues entre le championnat (6), la Ligue Europa Conference (6) et la Coupe d’Italie (1). Mais après une petite saison chez la Viola, l’ex-Benfiquista change encore de cap, sans pour autant sortir de la Botte : le 1er septembre 2023, Luka Jovic quitte déjà la capitale de l’Art pour rejoindre celle de la Mode, signant à l’AC Milan pour un an seulement.

Le Père Noël rossonero

Pourtant, son début d’exercice dans la formation lombarde ne faisait pas lever les foules du San Siro, loin de là. Pire encore, il devait attendre le début du mois de décembre pour enfin trouver le chemin des filets face au promu Frosinone, adversaire contre lequel il ouvre également son compteur de passes décisives. Et comme l’a si bien dit Cristiano Ronaldo en 2010 : «les buts, c’est comme le ketchup: quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps.» Dans les semaines qui suivent, le Serbe de 26 ans l’aura bien compris. Buteur sur la pelouse de l’Atalanta puis à domicile contre la Salernitana, il s’offre même son premier doublé en Coupe d’Italie face à Cagliari, bien aidé par un gardien sarde peu inspiré devant sa ligne. Mais la confiance revient, pour le plus grand bonheur de son entraîneur, Stefano Pioli.

«Il a de grandes qualités, il doit y croire encore plus, a expliqué le technicien transalpin en conférence de presse après la victoire en Coppa. Il est arrivé quand il n’était pas en forme, maintenant il est bien physiquement et mentalement, il doit persévérer et continuer avec cette ambition et cette motivation.» Oui mais voilà, cette renaissance progressive de l’ex-Merengue n’empêche pas la direction lombarde de souhaiter une recrue au poste de numéro 9, qui sera en concurrence avec Jovic et Giroud, avec le nom de l’ancien Rennais Serhou Guirassy qui revient le plus dans la presse italienne. Rennes, qui affronte d’ailleurs l’ACM en barrages de la phase de la Ligue Europa dès la mi-février. Jovic espère donc tenir ce rythme de filets tremblés d’ici-là pour amener les pensionnaires du San Siro vers la 1ère C3 de leur histoire…