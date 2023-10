OM-OL : le bus de l’équipe lyonnaise attaqué, Fabio Grosso grièvement blessé !

C’est une scène dramatique qui a eu lieu ce dimanche soir du côté de Marseille. Pour la clôture de la 10e journée de Ligue 1, l’OM accueille l’OL pour un Olympico qui s’annonçait palpitant. Après sa victoire en Ligue Europa face à l’AEK Athènes, la formation marseillaise voulait profiter de l’occasion pour enfoncer un peu plus Lyon dans la crise. Car l’équipe entrainée par Fabio Grosso était dernière de Ligue 1 et devait donc impérativement gagner pour tenter de relever la tête, alors que le technicien italien avait fait des choix forts en écartant notamment Rayan Cherki pour ce match.

Mais ce dimanche soir, le sportif semble loin, très loin. En effet, alors que les Lyonnais se rendaient au stade Vélodrome pour cette rencontre, le bus a été violemment attaqué par des supporters. Les vitres à l’avant du bus ont explosé et plusieurs débris de verre ont touché le coach Fabio Grosso présent à l’avant du bus. En sang au niveau des yeux, il a dû être soigné d’urgence par le staff médical lyonnais. Un autre adjoint aurait aussi été touché dans cette attaque.

Le match pourrait être annulé

Des images qui font froid dans le dos alors que Fabio Grosso a été filmé par les caméras de Prime Vidéo avec un grand bandage autour du crâne. Dans ces conditions, la tenue du match est évidemment remise en question alors que les joueurs lyonnais sont évidemment choqués après cette attaque. Selon les informations de Prime Video, une réunion de crise a actuellement lieu pour savoir si oui ou non, la rencontre peut se jouer dans ces conditions.

Il y a de fortes chances que ce choc de Ligue 1 soit annulé. Reste à savoir quelle suite donner à ces événements et si les supporters coupables seront identifiés. Quoi qu’il en soit, ce tragique événement vient un peu plus gâcher la fête et confirme qu’un problème existe bien avec les supporters des équipes françaises. Car ces dernières années, les incidents se sont multipliés. La LFP ne devrait pas tarder à réagir !