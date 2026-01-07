Strasbourg : les premiers mots de Gary O’Neil

Gary O’Neil est le nouvel entraîneur de Strasbourg, c’est désormais officiel. Un Anglais en chasse un autre sur le banc, suite au départ de Liam Rosenior pour Chelsea. Le nouveau coach des Alsaciens, âgé de 42 ans, a livré ses premiers mots sur le site officiel du club.

« Je suis fier de rejoindre ce club incroyable et j’ai hâte de débuter. Le Racing possède une histoire unique, une passion extraordinaire, une grande résilience et bien sûr des supporters fidèles qui veulent voir cette équipe proposer du beau jeu et réussir. Nous avons un groupe de joueurs de grande qualité et des objectifs clairs et ambitieux pour la saison. Ma priorité est de travailler dur avec l’équipe et de tout donner pour le succès du club », a-t-il déclaré.