Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue 1

Strasbourg : les premiers mots de Gary O’Neil

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Gary O'Neil @Maxppp

Gary O’Neil est le nouvel entraîneur de Strasbourg, c’est désormais officiel. Un Anglais en chasse un autre sur le banc, suite au départ de Liam Rosenior pour Chelsea. Le nouveau coach des Alsaciens, âgé de 42 ans, a livré ses premiers mots sur le site officiel du club.

La suite après cette publicité

« Je suis fier de rejoindre ce club incroyable et j’ai hâte de débuter. Le Racing possède une histoire unique, une passion extraordinaire, une grande résilience et bien sûr des supporters fidèles qui veulent voir cette équipe proposer du beau jeu et réussir. Nous avons un groupe de joueurs de grande qualité et des objectifs clairs et ambitieux pour la saison. Ma priorité est de travailler dur avec l’équipe et de tout donner pour le succès du club », a-t-il déclaré.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Gary O'Neil

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Gary O'Neil Gary O'Neil
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier