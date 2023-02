AC Milan : Zlatan Ibrahimovic pourrait faire son grand retour contre le Torino

L’AC Milan traverse actuellement une situation sportive très délicate avec cinq défaites et deux matchs nuls en sept rencontres toutes compétitions confondues dernièrement et une triste 6ème place de Serie A. Malgré cette crise de résultats, le club milanais pourrait entrevoir un rayon de soleil dans toute cette grisaille environnante. Zlatan Ibrahimovic a participé à l’entièreté de la séance d’entraînement avec ses coéquipiers ce mardi et le Suédois est considéré comme rétabli pour le staff lombard.

Même s’il est beaucoup trop tôt pour s’affoler du retour à l’entrainement du géant suédois, cette nouvelle devrait réchauffer les supporters milanais mais aussi et surtout avoir un impact, d’un point de vue psychologique, sur le groupe entrainé par Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic pourrait d’ailleurs être appelé par le technicien italien pour participer dès vendredi au match de championnat contre le Torino, comptant pour la 22ème journée de Serie A, à San Siro. Pour rappel, le Suédois n’a toujours pas joué la moindre rencontre cette saison avec les Rossoneri.

