OM : Igor Tudor se projette déjà face à Lens

L’Olympique de Marseille et ses supporters ont vécu une soirée incroyable au stade Vélodrome grâce à un scénario complètement fou. Alors que les joueurs d’Igor Tudor était menés depuis le tout début de la rencontre par une valeureuse équipe d’Auxerre qui avait trouvé l’ouverture sur une frappe lumineuse deon capitaine Birama Touré (33e), les Olympiens ont finalement trouvé les ressources nécessaires pour égaliser et même renverser la situation dans un dernier quart d’heure invraisemblable. Après le coup de sifflet final, l’entraîneur croate est revenu sur la physionomie de la rencontre. «Oui on est allé à de très nombreuses reprises dans leur surface de réparation et on a eu beaucoup d’occasions de marquer. C’était un match incroyable, c’est le football. Ce sont 3 points importants. Le match… C’était un match qui s’est joué à un but. Et puis finalement grâce à la qualité de nos joueurs, on a réussi à marquer ces deux buts et à fêter cela», a tout d’abord confié l’entraîneur olympien

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille est ensuite revenu sur les objectifs du club phocéen. Igor Tudor a notamment révélé qu’il croyait encore au titre en Ligue 1. Mais avant cela, il faudra réussir un très grand match face à Lens selon lui. «C’est un match très important pour nous avec notre position au classement (face à Lens, ndlr). Je me rappelle du match aller contre eux. C’était un match incroyable et fantastique. Je pense qu’on méritait plus de le gagner qu’eux. Ca va être un match difficile parce qu’ils sont bons mais on est bon aussi et ça va être du bon football. Ce sera important de gagner. Ah oui j’avais oublié (les 5 points par rapport au PSG, ndlr). Pas beaucoup (les chances olympiennes pour le titre, ndlr) Après ce match, il en reste encore 5. Il reste 15 points donc on ne sait jamais, surtout dans le football. On doit penser à ce qu’on doit faire et puis on verra», a conclu l’entraîneur marseillais. Le message est passé !

Ligue 1 : les Marseillais croient encore au titre !