Thomas Tuchel en route pour Chelsea !

Le 23 décembre au soir, après un succès 4-0 face à Strasbourg, Thomas Tuchel entendait Leonardo, le directeur sportif parisien, lui signifier la fin de son aventure au PSG. Limogé la veille de Noël après une victoire, le coup était rude pour le coach allemand. Il se doutait bien qu'il vivait certainement sa dernière saison au sein du club de la capitale, mais de là à être remercié en plein cœur de la saison...

Mais tout cela n'a pas altéré la cote du technicien sur le marché. En effet, quelques jours plus tard, il était déjà annoncé comme l'un des possibles prétendants à la succession d'un Frank Lampard en difficulté à Chelsea. Les difficultés se sont confirmées et comme nous vous l'avons relayé il y a quelques minutes seulement, il va être à son tour limogé, au lendemain d'une victoire en FA Cup.

Selon les informations de Skysports Allemagne, c'est bien Thomas Tuchel qui va prendre la suite sur le banc de Chelsea. Un mois et deux jours après avoir dû quitter le Paris Saint-Germain, le coach de 47 ans est en passe de retrouver un banc de touche, et pas n'importe lequel. Certes, Chelsea n'est actuellement que 9e de Premier League mais il dispose d'un des meilleurs effectifs d'Angleterre.

Exclusive: Thomas Tuchel is going to take over @ChelseaFC, according to Sky sources. It’s almost a done deal. Frank Lampard is going to be sacked today #TransferUpdate @Sky_Marc