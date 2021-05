Serie A : l'AS Roma cartonne Crotone

Il était possible d'arriver en retard à l'occasion de la rencontre AS Roma-Crotone, comptant pour la 35e journée de Serie A. Car le futur club de José Mourinho a attendu le deuxième acte pour rouler sur la lanterne rouge, officiellement reléguée, Crotone (5-0). Henrikh Mkhitaryan a délivré deux passes décisives et inscrit le dernier but romain.

La suite après cette publicité

Servi par l'international arménien, l'Espagnol Borja Mayoral a ouvert le score (47e). A vingt minutes du terme, Lorenzo Pellegrini s'est offert un doublé en trois minutes (70e, 73e). Le quatrième but est l'œuvre de Mkhitaryan, trouvé par Karsdorp (78e), avant que Mayoral ne s'offre lui aussi un doublé dans les derniers instants (90e). A la lutte pour la 7e place, synonyme d'ultime ticket européen, la Louve repasse devant Sassuolo grâce à ce premier succès depuis cinq matches.

Le classement de Serie A.