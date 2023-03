Vidéo : la Twittosphère réclame la tête de Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Le PSG n’a plus que le championnat pour sauver sa saison. Et même ça, le club parisien n’est pas assuré de l’avoir. Opposés au Stade Rennais dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1, les Parisiens se sont inclinés 2-0. Une défaite qui donne l’occasion à l’OM de revenir à 7 points en cas de victoire face à Reims. Cette nouvelle bouillie de la part du PSG désespère la Twittosphère qui réclame plus que jamais le départ du tacticien français Christophe Galtier.

