Strasbourg - PSG : les compositions probables

Jusqu’ici, la 20e journée de Ligue 1 a été très divertissante. Entre le come-back inattendu du Paris FC sur sa pelouse face à l’OM (2-2), Lorient qui enchaîne avec un succès contre Nantes (2-1) et la déroute de Rennes à Monaco (4-0), beaucoup d’enseignements peuvent déjà être tirés. Pour le PSG, un résultat est particulièrement important à prendre en compte avant le déplacement à Strasbourg ce dimanche : la victoire du RC Lens vendredi face au Havre. Battus à plates coutures la semaine passée à Marseille (3-1), les Artésiens ont renoué avec le succès et ont ainsi récupéré la première place au classement.

La suite après cette publicité

De quoi bien mettre la pression à Paris avant le choc de ce dimanche. Ereintés, les hommes de Luis Enrique sortent également d’un match nul décevant à domicile face à Newcastle en Ligue des Champions. Un résultat qui leur a valu leur place dans le top 8 de la compétition et qui les contraint à disputer les barrages de la compétition à l’occasion d’une double confrontation face à l’AS Monaco en février. En attendant, Paris doit engranger des points en Ligue 1 et récupérer son trône de leader ce dimanche.

La suite après cette publicité

Safonov, Zabarnyi et Mayulu titulaires pour Paris

Pour ce faire, le PSG va se présenter à la Meinau avec une équipe presque type malgré les absences de Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia. Alors que Matvey Safonov devrait continuer dans les buts, Luis Enrique devrait aligner une défense composée de Nuno Mendes, Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery devrait prendre place aux côtés de Vitinha et Senny Mayulu. Avec l’absence de Kvara, Luis Enrique va partir sur une attaque formée par Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Du côté de Strasbourg, Gary O’Neil devrait aligner une équipe dans la lignée de ses premières sorties. Mike Penders gardera les buts alsaciens. Devant lui, une défense composée de Ben Chilwell, Andrew Omobamidele, Mamadou Sarr, proche de retourner à Chelsea, et Guela Doué devrait prendre place. Au milieu de terrain, un double pivot Doukouré-El Mourabet sera aligné en soutien d’un Julio Enciso, retrouvé depuis l’arrivée d’O’Neil. Sur les ailes, Diego Moreira et Martial Godo tenteront d’apporter le danger dans la surface pour épauler Joaquin Panichelli.