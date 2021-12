Serie A : l'AC Milan assure contre Salernitana et prend la tête

La seizième journée de Serie A démarrait ce samedi avec un joli match entre l'AC Milan et Salernitana. À domicile, les Lombards ont vite pris les devants. Franck Kessié n'a eu besoin de quelques minutes pour ouvrir le score (5e). Une entame idéale suivie dans la foulée d'un second but signé Alexis Saelemaekers (18e).

Multipliant les tentatives sur la cage adverse, l'AC Milan a ensuite maintenu sa maîtrise jusqu'au bout et s'impose 2-0. Une victoire précieuse pour les Rossoneri qui prennent la tête de la Serie A avec deux points d'avance sur le Napoli et quatre longueurs sur l'Inter Milan. Les deux équipes jouent respectivement contre l'Atalanta (20h45) et l'AS Roma (18h).

Le classement de la Serie A