OM : Luis Henrique se fait fracasser dans tous les sens

Rare éclaircie marseillaise de la soirée cafardeuse vécue face au PSG dimanche, Luis Henrique est cette fois resté à l’ombre. Voire même dans le noir total. Hier lors de la défaite de l’OM contre Lille (3-1), le Brésilien a semblé traverser la rencontre avec la boule au ventre et les jambes en coton. Avec le ballon, il a constamment servi du réchauffé, étalant ses qualités dans le désordre, avant de céder sa place peu après l’heure de jeu. Difficile de lui en tenir rigueur pour autant, à l’heure où certains cadres auraient certainement dû se responsabiliser, mais pourtant, l’ancien joueur de Botafogo en prend pour son grade ce samedi matin.

Pénalisé d’un 2/10 par la rédaction de Foot Mercato, l’ailier de l’OM ne s’en est pas mieux tiré ailleurs. Pour L’Équipe, forcément moins virulent que les médias suiveurs du club phocéen, «Henrique n’a presque rien réussi de notable», lui attribuant également la note de 2/10, la pire de la rencontre avec Samuel Gigot. Le quotidien rappelle que le joueur est sur la photo de famille du premier but, lorsque sa passe mal assurée entraîne le penalty concédé par Samuel Gigot.

«Un pupille asthmatique»

Du côté des suiveurs marseillais, on se montre encore plus acide avec l’ailier de 22 ans, mais pas non plus trop aidé, il faut le rappeler. « Un match à l’envers. Il ne déborde jamais, ce qui est quand même embêtant pour un ailier. Mais, à cette faiblesse qui ne surprend plus personne, il a ajouté une balle de contre gaspillée en tergiversant trop, une frappe de pupille asthmatique et une passe qui amène le penalty », fustige La Provence avec un 2/10 en conséquence. Le Phocéen, lui, bouillonne par la voix de son journaliste Romain Hearing.

«Sa première mi-temps est un scandale, et sa passe à Gigot qui tue le match est aussi un scandale. Il n’y a rien à sauver, il n’y a pas une action où il a été seulement correct. Cette saison, on a déjà mis des 0,5 à des joueurs», rappelle le journaliste spécialisé OM, qui, en concertation avec l’ensemble de sa rédaction, a opté pour la note de 1/10. Dernièrement, Luis Henrique avait indiqué se sentir capable de s’imposer dans ce groupe marseillais. Mais aux yeux des supporters les plus transis et les plus pénétrés de l’OM, il en faudra probablement plus…