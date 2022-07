PSG : Christophe Galtier a choisi son capitaine

Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain s'est exprimé mercredi dernier dans les colonnes de L'Équipe. Il est revenu sur un point important de sa future équipe, le choix de son capitaine. Il prend le soin de dire que le capitaine aura des suppléants. «Qui sera votre capitaine ? Marqui. Il y aura des vice-capitaines. Ils ne le savent pas encore». Depuis le départ de Thiago Silva à Chelsea en 2020, le Brésilien de 28 ans a désormais pris le capitanat au PSG. Une lourde responsabilité lorsqu'on sait les fébrilités mentales que connaissent les joueurs, notamment en Ligue des champions. Rare pour le souligner, Marquinhos a, comme l'ensemble de ses coéquipiers, sombré en 1/8e de finale retour de LdC face au Real Madrid.

La suite après cette publicité

Une sorte de syndrome pesant sur l'équipe où les joueurs n'arrivent pas à s'en détacher. Christophe Galtier a été interrogé sur ce phénomène et plus précisément sur le cas de Marquinhos et des doutes sur sa capacité à rester solide face à ce genre d'épreuve. «Ce qui s'est passé à Madrid, en Ligue des champions, c'est irrationnel. Sur la double confrontation, jusqu'à la 61e minute, il n'y a personne qui pense que le PSG va être éliminé. Il y a eu à la fois la "magie" de ce qu'est cette compétition-là, un stade qui attendait ce premier but et une équipe qui a mis une énorme pression, et ça s'est enchaîné de manière incroyable. Mais ce n'est pas Marqui, c'est tout le monde», a ainsi assuré Galtier.