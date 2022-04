Tottenham veut faire revenir Christian Eriksen

Retour au bercail ? C'est une information assez forte que nous révèle The Times ce mardi. Selon le média britannique, Tottenham envisage de recruter Christian Eriksen (30 ans) lors du prochain mercato estival. Figurer dans le viseur d'une équipe importante anglaise est déjà une petite victoire pour le milieu offensif danois, de retour sur les terrains, en Premier League avec Brentford, après son malaise cardiaque à l'Euro 2020. L'histoire est d'autant plus belle qu'il s'agit d'un club dans lequel il a passé 6 ans et demi de sa vie (2013-2020, 69 buts en 305 apparitions).

Christian Eriksen a signé un contrat de 6 mois avec les Bees et sera donc libre de s'engager où bon lui semble à la fin de la saison, alors qu'il a déjà prouvé, avec ses 2 passes décisives et 1 but en 6 apparitions en championnat, prouvé qu'il pouvait bel et bien performé à nouveau au plus haut niveau. The Times précise également que la piste Youri Tielemans (24 ans), en fin de contrat en juin 2023 avec Leicester et annoncé sur le départ du King Power Stadium, est étudiée par Antonio Conte et la direction londonienne. Le milieu international belge intéresse également Manchester City et le Real Madrid, comme nous vous le révélions le 8 mars dernier.