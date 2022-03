Manchester City et le Real Madrid se disputent Youri Tielemans

Adolescent star à Anderlecht, flop relatif à Monaco et désormais joueur phare de Leicester. La carrière d'un joueur est souvent jalonnée de hauts et de bas, mais c'est bien un haut que traverse celle de Youri Tielemans. Le milieu de terrain de 24 ans s'épanouit en Angleterre depuis son arrivée à Leicester en janvier 2019.

Devenu l'un des milieux les plus influents de Premier League après des débuts laborieux, Tielemans a largement contribué aux deux bonnes dernières saisons réalisées par les Foxes (5e du championnat). C'est un peu plus difficile cette saison (12e au classement) mais l'international belge n'en garde pas moins la cote.

Manchester City est déterminé

Depuis des mois, tous les plus grands clubs européens sont annoncés à ses trousses. Manchester United, Arsenal, le Real Madrid, le FC Barcelone pour ne citer qu'eux. Mais cette fois-ci, les choses se précisent. Parce que Tielemans n'aura plus qu'un an de contrat à l'issue de la saison, et qu'il aura fait le tour de la question à Leicester après 3 années et demi. Le prix réclamé par Leicester pourrait d'ailleurs diminuer jusqu'à 40 M€.

Selon nos informations, Manchester City est très chaud sur ce dossier et est en contact régulier avec l'agent du Belge. Tielemans collerait au projet de jeu porté par Pep Guardiola et viendrait prendre la relève dans l'entrejeu. Mais le joueur rêve d'un autre club, le Real Madrid, qui a également coché son nom. Car il est temps de penser activement à la succession de l'éternel trio Casemiro-Modric-Kroos. Du côté de Leicester, on s'est résigné à le voir partir cet été.