L’OL y croit toujours pour l’Europe

Dimanche après-midi, l’OL s’est incliné 2 à 1 à Clermont. Après la rencontre, Laurent Blanc avait avoué qu’une qualification en Coupe d’Europe était râpée. Pourtant, l’OL peut encore mathématiquement se qualifier. Il faudra que ses adversaires tombent tout en réussissant à faire des résultats. Mission réussie vendredi avec une victoire 3 à 1 face à Monaco, qui est devant au classement. Les Gones croient toujours en un qualification comme l’a avoué Maxence Caqueret en zone mixte.

« Même s’il ne reste plus que deux matches et que Lyon n’a plus les cartes entre ses mains, je crois encore à une qualification en Coupe d’Europe. On a montré ce soir que l’on peut encore espérer, en jouant simple et vers l’avant. On aimerait dominer le match du début à la fin. Mais cela n’est pas toujours possible. On a fait preuve de combativité pour renverser le match, après l’avoir très mal commencé. Parce que l’on a les qualités pour. On est aussi satisfaits sur le plan défensif car on n’a pas pris le second but.» Relancé au sujet des déclarations de Laurent Blanc après Clermont, Caqueret a répondu : «est-ce qu’on a été piqués par ses propos ? Non. Quand on regarde notre match de la semaine dernière, c’étaient des mots assez justes. Mais on a su montrer aujourd’hui qu’on pouvait faire mieux. » De son côté, Laurent Blanc a été plus mesuré. «Il y a un point mais les autres n’ont pas joué. On va se préoccuper de notre équipe, mais je suis très content pour mes joueurs. C’est l’essentiel.» Affaire à suivre…

