PSG : Christophe Galtier réagit aux critiques de Mbappé sur son positionnement

La trêve internationale n'a pas été de tout repos pour Kylian Mbappé. Buteur face à l'Autriche (2-0), il est resté muet au Danemark, où les Bleus se sont inclinés 2-0 en Ligue des Nations. Il a joué les deux matchs de manière complète, ou presque puisqu'il a cédé sa place à Randal Kolo Muani contre l'Autriche à la 90e. L'attaquant de 23 ans a également profité de ce passage en équipe de France pour critiquer son positionnement au PSG. Selon lui, il ne bénéficie pas de la même liberté en club et en sélection, là où avec les Bleus, il peut profiter de la présence d'un véritable attaquant de référence.

« Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent », regrettait Mbappé la semaine passée. Forcément, on y voit un reproche direct fait à Christophe Galtier, à son staff technique, mais aussi à Luis Campos dont le mercato n'a pas complètement donné satisfaction. L'entraîneur parisien a répondu à son joueur aujourd'hui en conférence de presse.

Galtier comprend la frustration de Mbappé

«Son analyse est juste, entame-t-il. Il n'est pas dans la même configuration chez nous et en équipe nationale. C'est une discussion que j'ai eue lors de la préparation mais aussi avec le président et Luis Campos sur la structure de notre secteur offensif. On était tous convaincus qu'il fallait un quatrième joueur avec un profil différent. Ce 4e joueur n'est pas venu, c'est dommage mais c'est comme ça. Kylian a ce joueur de référence en équipe de France. Nous, on a une autre animation, d'autres profils mais qui sont aussi intéressants. La relation technique qu'il y a entre Ney, Leo (Messi) et Kylian est différente de ce qui peut se passer en équipe nationale.»

Galtier comprend la frustration du Parisien mais il met aussi ses statistiques en évidence. Malgré une position pas optimale, le numéro 7 enchaîne les bonnes prestations depuis le début de la saison (10 buts en 9 matchs en club TTC). «Je ne pense pas qu'il ait moins de liberté, ajoute Galtier. Il est le point fixe en haut. Avec Giroud, il a quelqu'un qui lui ouvre d'autres espaces. Nous n'avons pas ce profil là de joueur mais il est tout aussi intelligent pour trouver d'autres déplacements avec Leo et Ney qui lui donnent le ballon dans son espace préférentiel.» Et ça se voit sur le terrain. Réponse lors de la réception de Nice samedi.