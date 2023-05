PSG : Christophe Galtier lâche ses vérités sur l’épineux cas Leo Messi

La suite après cette publicité

Le PSG a vécu une nouvelle semaine compliquée entre le boycott du Collectif Ultras Paris de toutes les activités liées au club, et bien entendu la fin de la sanction prématurée de Leo Messi. Suspendu deux semaines après son voyage non autorisé par la direction en Arabie saoudite afin de remplir une obligation commerciale, l’Argentin est finalement revenu dès lundi dernier, soit une semaine en avance. Il y avait de quoi s’interroger. Certains voient une faiblesse du club, quand d’autres préfèrent retenir la vidéo d’excuse du champion du monde.

Christophe Galtier était lui ravi de retrouver son numéro 30 à l’entrainement. D’ailleurs à l’entendre, c’est tout le groupe qui a reçu cette nouvelle avec le sourire. «Personne ne l’a commenté (la sanction, ndlr) même moi par contre, avec plaisir on a accueilli le retour de Leo en début de semaine. Il s’est entraîné avec beaucoup de détermination et l’envie de jouer», assure le coach aujourd’hui en conférence de presse. Il sera de retour demain (21h) contre Ajaccio pour le compte de la 35e journée de Ligue 1 et sera même titulaire.

«J’ai parlé avec lui dès son retour mardi pour voir dans quel état d’esprit il était, rembobine Galtier. Je l’ai trouvé serein et déterminé à jouer, à gagner un titre de champion de France supplémentaire. À partir de tous ces éléments, oui il va démarrer demain.» Il sera donc associé à Kylian Mbappé devant et peut-être même Hugo Ekitike car l’entraineur a expliqué avoir travaillé deux systèmes différents cette semaine avec deux puis trois éléments offensifs, indiquant qu’il comptait sur ses joueurs pour surfer sur la bonne impression laissée à Troyes.

«Messi, c’est Messi. Je ne vous parlerai pas de statistiques, qui sont très intéressantes, mais il faut trouver un bon équilibre et une animation offensive. A Troyes, on s’est exprimé de belle manière. Je reste sur ce qu’on a fait à Troyes. En incorporant Leo, il faudra faire la même chose.» Plus simple à dire qu’à faire puisque depuis le retour de la Coupe du Monde, le PSG a beaucoup de mal à enchainer les bonnes performances. Avec 6 points d’avance sur Lens à 4 journées de la fin, cela ne devrait pas l’empêcher d’obtenir le 11e titre de champion de France de son histoire. D’autres questions viendront ensuite.