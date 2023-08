Le RC Lens se casse les dents pour trouver son nouvel attaquant

La suite après cette publicité

Le marché des transferts du RC Lens a démarré tambour battant. Dauphin du Paris Saint-Germain et qualifié d’office pour la phase de groupes de la Ligue des champions édition 2023-2024, les Lensois ont lancé les grandes manœuvres pour se doter d’un effectif solide en vue de jouer sur les deux tableaux. En parallèle, les Sang-et-Or ont dû laisser filer certains cadres comme Seko Fofana, parti à Al Nassr, ou encore Loïs Openda, qui a rejoint Leipzig. Après s’être montrée intransigeante lors des négociations, la formation artésienne a fini par céder face aux arguments financiers allemands et leur céder le Belge, véritable fer de lance de l’attaque lensoise avec ses 21 buts en Ligue 1 lors de l’exercice précédent, contre un chèque de 50 M€ bonus compris.

Le RC Lens a prospecté à l’étranger… en vain !

Depuis, le mercato lensois a baissé en intensité et le vice-champion de France peine à trouver un successeur à Loïs Openda. Malgré l’arrivée de Morgan Guilavogui en provenance du Paris FC, Lens tente tant bien que mal de débusquer un attaquant d’envergure. Lors d’un entretien accordé à Lensois.com, l’entraîneur artésien Franck Haise s’était montré optimiste à ce sujet tout en admettant que la quête d’un renfort offensif pouvait prendre du temps. « On active déjà différentes pistes. Si on était le 25 août, je serais un peu inquiet mais comme on est le 29 juillet et que je connais les contraintes. On travaille dessus, il faut que ce soit un profil qui nous ressemble et il n’y en a pas 50 ».

Très vite, les Sang-et-Or ont fait de Lévi Garcia leur cible prioritaire au poste de numéro 9. Les performances de l’attaquant de 25 ans avec l’AEK Athènes la saison dernière (11 buts en 23 matchs de Super League) ont convaincu le club français d’entamer les négociations avec son homologue grec, ouvert à un départ mais pas à n’importe quel prix. Si la formation dirigée par Franck Haise était prête à offrir 22 M€ au champion de Grèce, le Trinidadien a finalement mis un terme aux espoirs lensois en décidant de prolonger son bail avec la formation grecque jusqu’en 2028.

Après l’échec Lévi Garcia, Lens envisage trois joueurs francophones

Dans l’impasse, le RC Lens se voit dans l’obligation d’étudier d’autres pistes. Selon L’Equipe, le vice-champion de France aurait fait d’Habib Diallo sa nouvelle priorité. Si le Racing Club de Strasbourg a réussi à se maintenir en Ligue 1, c’est en partie grâce à son attaquant, auteur de 20 buts en 37 matchs. Mais depuis que le club alsacien est entré dans le giron de Chelsea et grâce à ses nouveaux actionnaires, le RCSA dispose de moyens financiers importants pour convaincre son attaquant de rester dans l’Est de la France cet été.

Un autre international sénégalais a également été annoncé dans le viseur lensois. Il s’agit de Boulaye Dia, avant-centre de 26 ans qui sort d’une saison correcte avec la Salernitana (16 buts, 6 passes décisives en 33 rencontres de Serie A). Mais le dossier s’avère complexe car s’il disposait d’une clause autorisant tout autre club à le recruter sans avoir à passer par la table des négociations, celle-ci a expiré le 20 juillet dernier. Enfin, un troisième joueur connu du grand public en Ligue 1 a été évoqué par le quotidien sportif mais son identité demeure inconnue. En outre, les dirigeants lensois ont du pain sur la planche alors que le marché des transferts ferme ses portes dans un peu moins d’un mois.