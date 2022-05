Le PSG a choisi son premier attaquant pour le mercato

La suite après cette publicité

L'été va être animé du côté de Paris. Le club de la capitale a certes remporté le titre de champion de France, mais ce n'est sûrement pas suffisant aux yeux des dirigeants ni même de beaucoup de fans, et c'est en Europe que les Franciliens veulent réussir. Bien sûr, tout va dépendre du dossier Mbappé, puisqu'on imagine que si le Français venait à rester, le chantier serait un peu moins colossal pour l'attaque.

Mais des départs semblent bel et bien confirmés, avec Angel di Maria qui va quitter le club en fin de contrat, alors que Mauro Icardi n'entre pas dans les plans de l'état-major parisien, et sera invité à se trouver un nouveau point de chute. Quant à Neymar, plusieurs informations circulent également sur un ras-le-bol du club à son égard et une envie grandissante de s'en séparer...

De bonnes sensations laissées il y a deux ans

Pour faire face à tous ses départs, le PSG aurait déjà un joueur en tête. Et c'est un attaquant déjà bien connu à Paris, puisqu'il s'agit de Moise Kean. Le Corriere de Torino dévoile ainsi que la Juventus va devoir exercer l'option d'achat de 28 millions d'euros de façon automatique, mais que le plan des Piémontais est de le revendre dans la foulée.

Le média rajoute qu'un retour au PSG est donc fortement envisageable pour le joueur qui n'appartiendra donc bientôt plus à Everton, puisque les dirigeants parisiens sont très intéressés. Le club récemment couronné champion de France serait de loin l'écurie la plus intéressée et la mieux placée pour le joueur qui avait déjà évolué sous la tunique parisienne lors de l'exercice 2020/2021, inscrivant notamment 13 buts en 26 rencontres de Ligue 1. Affaire à suivre...