Manchester United face à un terrible dilemme pour Paul Pogba

Cet été, le Paris Saint-Germain est très ambitieux pour son mercato. Pour le moment, le club de la capitale a frappé fort en s’offrant les services de Georginio Wiujnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Mais ce n’est pas terminé. Nous vous l’avons révélé en exclusivité, le PSG pousse fort pour ajouter Paul Pogba (28 ans) dans son panier mercato XXL.

L’international tricolore (84 sélections, 11 buts) est ouvert à un départ de Manchester United et se dit tenté par le challenge parisien. De plus, les Rouge-et-Bleu misent sur l’excellente relation entre Leonardo et l’agent de la Pioche, Mino Raiola. Les deux hommes collaborent déjà beaucoup, aussi bien dans le sens des arrivées (Donnarumma) que des départs (Areola, Bakker).

MU va devoir trancher

Totalement séduit par le profil du champion du monde 2018, le PSG se serait même rapproché des exigences du clan Pogba. Mais pour acheter l’ancien Havrais, il faudra payer près de 60 M€ et, surtout, vendre pour avoir les liquidités nécessaires. Car en plus du prix du transfert, il convient de rappeler que le Français touche près de 18 M€ par saison à Old Trafford. Imaginez donc le bond que ferait le salaire du joueur à Paris.

De son côté, MU se trouve dans une situation délicate. Les Red Devils ont certes l’envie de prolonger le contrat de leur joueur (qui court jusqu’en 2022), mais le Daily Mail évoque ce matin un important « dilemme » pour le club anglais. Faut-il vendre Pogba à un an de la fin de son contrat ? Face à l’insaisissable Raiola et ses décisions radicales, la question mérite d’être posée.

Le cas Donnarumma, géré par Raiola, est d’ailleurs un parfait exemple. Le forcing et les déclarations offensives contre MU du célèbre agent quand ce dernier poussait pour un départ au Real Madrid en sont un autre. Le club doit-il donc profiter de la fièvre acheteuse du PSG pour réinvestir l’argent récolté ? Le tabloïd indique qu’il ne serait peut-être pas farfelu de se servir de cette manne financière pour attirer des joueurs tels que Eduardo Camavinga ou Saul Ñiguez. Cependant, Ole Gunnar Solskjaer considère Pogba comme un élément essentiel de son équipe pour soulever des trophées.