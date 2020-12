OL : la terrible soirée d'Anthony Lopes

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais peut avoir des regrets. Mercredi soir, les Gones accueillaient le Stade Brestois pour le compte de la 15ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Invaincus depuis trois mois, les pensionnaires du Groupama Stadium voulaient l'emporter pour poursuivre leur belle série tout en mettant la pression sur leurs concurrents directs au classement, notamment l'OM et le Paris Saint-Germain qui jouaient aussi à 21 heures. Malgré de nombreuses occasions et une belle remontada, les Rhodaniens ont concédé le nul 2-2 en fin de rencontre.

Lopes dans tous les mauvais coups

A la 39e minute, ils étaient pourtant menés 1 à 0 après l'ouverture du score de Philippoteaux. Ce dernier, après avoir bien fixé De Sciglio, envoyait une frappe puissante qui butait sur le poteau. Mais le ballon revenait, tapait sur le dos d'Anthony Lopes et finissait sa course dans les cages lyonnaises. Le portier portugais marquait donc contre son camp. Il s'agit du deuxième csc de la saison pour Anthony Lopes puisqu'il en avait déjà mis un contre l'ASSE le 8 novembre dernier (victoire 2-1). Plus largement, Anthony Lopes en est à 4 csc durant sa carrière, c'est plus que tout autre portier en championnat de France depuis la saison 1950-51.

2 - Anthony Lopes 🇵🇹 est le seul joueur des 5 grands championnats européens à avoir marqué 2 buts contre son camp cette saison. Malchance.#OLSB29 pic.twitter.com/4VxaOY7adO — OptaJean (@OptaJean) December 16, 2020

Si son équipe est parvenue à égaliser puis à passer devant grâce à Memphis et Maxwel Cornet, tout basculait à la 86e après une faute sifflée sur Steve Mounié dans la surface lyonnaise. L'arbitre désignait le point de pénalty et avertissait le portier de 30 ans, resté au sol un bon moment (carton jaune, 89e). Finalement, il réussissait à stopper en deux temps la tentative de Chardonnet (90e+1). Mais l'OL ne criait pas victoire trop vite puisque le pénalty était à retirer, Lopes s'étant avancé trop rapidement. Et finalement, Faivre se chargeait de le transformer (2-2, 90e+3). Une terrible soirée pour le gardien numéro un de Lyon.

Garcia défend son gardien

Après la rencontre, son entraîneur Rudi Garcia a volé à son secours sur la chaîne Téléfoot. «Quand tu mènes 2-1 à dix minutes de la fin, il ne faut pas laisser échapper la victoire. C'est en partie de notre faute, car il y a une triple erreur sur le penalty qui, pour moi, n'en est pas un. On ne doit pas jouer en retrait et notre gardien doit le dégager, mais il a eu peur du contact. Anthony Lopes ne fait rien si ce n'est qu'il ne tire pas dans le ballon. Je ne sais pas s'il est victime de la mauvaise réputation qu'on lui fait sur ce coup-là». En effet, le portier lyonnais est souvent critiqué pour ses sorties jugées dangereuses par certains. Ce fut le cas il y a trois semaines face à Angers et Romain Thomas. Cette fois-ci, Anthony Lopes a été sanctionné et Lyon a encaissé un pénalty (2-2).

En conférence de presse par la suite, Rudi Garcia s'est montré un peu plus incisif et en a remis une couche. «On est frustrés. Il n'y a pas que l'arbitre qui fait une erreur, nous on fait une triple erreur, on ne doit pas jouer vers l'arrière, on doit protéger le ballon pour le destinataire, Anthony (Lopes) a la possibilité de taper dans le ballon avant Mounié, après je pense qu'il a eu un peu peur d'être blessé. Je ne sais pas si je suis objectif, mais je ne trouve pas du tout qu'il y a pénalty et faute d'Anthony Lopes. Il y a faute de l'attaquant (...) Il (Lopes) est victime de sa mauvaise réputation et de tout le tapage médiatique depuis le match contre Angers, on le savait». Pour Anthony Lopes comme pour l'OL il faudra vite tourner la page pour enchaîner face à Nice et Nantes lors des deux prochaines journées.