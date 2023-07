Le RB Leipzig est en train de vivre un été de tous les dangers !

La suite après cette publicité

De l’enfer au paradis, la saison 2022/2023 sonne comme un air de déjà vu. En effet lors de la saison 2021/2022, le RB Leipzig avait mal débuté l’exercice ce qui avait coûté la tête de Jesse Marsch. C’est alors que Domenico Tedesco a débarqué et a remporté la Coupe d’Allemagne tout en permettant aux Saxons de finir dans les places qualificatives en Ligue des Champions. Une belle performance qui demandait confirmation. Le technicien allemand n’a néanmoins pas su reproduire la même performance. Un début de saison poussif, voire chaotique, et c’est Marco Rose qui prenait la suite sur le banc de touche. Relevant cette formation, l’ancien du Borussia Dortmund a su ramener le RB Leipzig vers le podium et s’est offert le luxe de remporter également la Coupe d’Allemagne. Cette fois, Leipzig est prévenu et il faudra vite se montrer compétitif sous peine de payer le retard à l’allumage. Néanmoins, les conditions ne seront pas optimales pour la reprise malgré un mercato réalisé avec pas mal d’anticipation.

Leipzig pourrait récupérer environ 250M€

Obligé de dégraisser cet été pour répondre aux exigences du Fair Play Financier, le RB Leipzig a été obligé de se délester de ses meilleurs éléments. De plus, son milieu autrichien Konrad Laimer s’est engagé librement au Bayern Munich et n’a donc pas ramené le moindre centime. Alors que des éléments de moins en moins utilisés comme Yussuf Poulsen, Lukas Klostermann ou Amadou Haidara sont considérés comme transférables. Les joueurs prêtés cette saison comme Ilaix Moriba (FC Valence), Alexander Sörloth (Real Sociedad) et Angeliño (Hoffenheim) sont également vus comme des ventes possibles. Pour le moment, trois départs ont rapporté de l’argent. Si le portier Josep Martinez (25 ans) a ramené que 3,5 millions d’euros pour son transfert au Genoa, Leipzig a pu compter sur deux ventes majeures. Ainsi, Christopher Nkunku (25 ans) est allé du côté de Chelsea contre 60 millions d’euros dans le compte d’un transfert ficelé de longue date (hiver dernier).

Ce n’est pas le seul à avoir quitter la Saxe puisque le milieu offensif hongrois a aussi fait ses valises pour la Perfide Albion. Sa clause libératoire fixée à 70 millions d’euros n’a pas effrayé Liverpool qui n’a pas hésité à s’aligner sur ce montant. Avec déjà 133,5 millions d’euros récoltés, le RB Leipzig peut souffler. D’autant qu’un troisième joueur majeur du club pourrait ramener à nouveau un joli chèque. Ainsi, Manchester City est toujours sur le coup pour recruter le défenseur croate Josko Gvardiol (21 ans) Auteur d’une saison XXL, il est estimé à près de 110 millions d’euros par son club qui a confirmé des discussions entre les différentes parties : «Gvardiol veut définitivement passer chez les Sky Blues. Josko et ses conseillers nous ont fait part de leur souhait de déménager à Manchester City. Nous sommes en pourparlers avec Manchester. Il n’y a rien de plus à dire pour le moment» Si jamais ce dossier va au bout et que les exigences de Leipzig sont respectées, cette somme ajoutée aux 133,5 millions d’euros déjà récoltés pourraient faire monter la note à près de 250 millions d’euros. De quoi également se faire plaisir sur le plan des arrivées.

Leipzig a aussi mis la main à la poche

Dans ce sens-là également, le RB Leipzig s’est montré très actif. Si on excepte le gardien Leopold Zingerle (29 ans) arrivé libre de Paderborn, il y a déjà deux transferts 100% Red Bull qui ont été signés au début et au milieu de la saison. Tout d’abord, le jeune attaquant slovène Benjamin Šeško (20 ans) qui débarque de Salzbourg contre 24 millions d’euros. Son compère du milieu de terrain Nicolas Seiwald (22 ans) n’a pas tardé à le suivre pour 20 millions d’euros. Deux renforts de poids et bien sentis puisqu’ils remplacent numériquement Christopher Nkunku et Konrad Laimer. Leipzig s’est aussi fait prêter Fábio Carvalho (20 ans) en provenance de Liverpool et a recruté Christoph Baumgartner (23 ans) pour prendre la suite de Dominik Szoboszlai. Ce dernier aura d’ailleurs coûté 24 millions d’euros pour quitter le TSG Hoffenheim. Avec déjà 68 millions d’euros dépensés, ce n’est pas sans dire que le RB Leipzig va quand même mettre les moyens pour rester compétitif. D’ailleurs ce n’est clairement pas terminé puisque le club allemand dispose encore des pistes pour la saison prochaine. Déjà, Sky Sports Germany a fait état d’une offre de 20 millions d’euros pour Lutsharel Geertruida (22 ans) le latéral droit du Feyenoord. Si les Néerlandais espèrent entre 25 et 30 millions d’euros, ce dossier reste bien engagé.

Autre secteur ciblé, la défense centrale où il faudra compenser la perte imminente de Josko Gvardiol, mais aussi Abdou Diallo qui est retourné au Paris Saint-Germain à l’issue de son prêt. Jeune joueur du club francilien, El Chadaille Bitshiabu (18 ans), pourrait lui faire le chemin adverse et arrivé en Allemagne. Une solution pour le long terme donc et d’autres joueurs sont dans le viseur pour renforcer l’équipe directement. C’est le cas du défenseur croate Josip Šutalo (23 ans) déjà suivi l’été dernier et qui pourrait débarquer contre une somme avoisinant les 20 millions d’euros. Nous vous avons d’ailleurs annoncé un accord imminent entre le RB Leipzig et le Dinamo Zagreb. C’est aussi le cas de Castello Lukeba (20 ans) la jeune pépite de l’Olympique Lyonnais. Une offre supérieure à 30 millions d’euros va arriver prochainement du côté du Rhône comme nous vous l’avons annoncé. Autre dossier, cette fois offensif avec Loïs Openda (23 ans). Une offre de près de 40 millions d’euros va arriver comme nous vous l’avons expliqué. Cela se rapproche de la somme entre 45 et 50 M€ réclamée par le Racing Club de Lens. Si on compte également la prolongation de Dani Olmo jusqu’en juin 2027, on peut donc s’attendre à une équipe compétitive de Leipzig pour la saison prochaine. Pour autant, le chantier sera immense avec de nombreux joueurs à intégrer dans l’équipe. Marco Rose aura du pain sur la planche.