La promesse surréaliste d’Omar Da Fonseca en cas d’élimination du PSG

Ce lundi se tenait le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le hasard a plutôt porté chance au Paris Saint-Germain. Les Franciliens sont tombés sur une équipe brillante de la Real Sociedad en phase de poule, mais qui reste inexpérimentée à ce stade de la compétition. Évitant, le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore Manchester City, l’équipe de Luis Enrique peut se satisfaire du tirage au sort.

Et cette position, Omar Da Fonseca la tient également. Consultant pour beIN Sports, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et Monaco y est allé d’une tirade dont il en a le secret : «si le PSG ne passe pas, c’est une faute professionnelle. Il faudra se faire un pari. Si le PSG ne passe pas la Real Sociedad, on se fait une émission tout nus.» Le CSA ne devrait pas être d’accord.