Chelsea : Marc Cucurella remercie Enzo Maresca

Depuis quelques heures désormais, Enzo Maresca n’est plus l’entraîneur de Chelsea. Un terrible revirement de situation pour l’entraîneur des Blues qui avait permis au club londonien de remporter la Coupe du monde des clubs cet été. Son licenciement est la conséquence des mauvais résultats de Chelsea en championnat avec une seule victoire lors des sept derniers matches en Premier League.

Ce jeudi, l’entraîneur italien, lié à Manchester City via des rumeurs qui en font le successeur naturel de Pep Guardiola en cas de départ, a pu compter sur le soutien de Marc Cucurella. Taulier de l’équipe du coach italien, le défenseur espagnol a fait ses adieux à son coach sur les réseaux sociaux à travers un message classe : «merci pour tout, monsieur, et à vous aussi, à votre équipe. Pour votre travail et votre confiance dès le premier jour, et pour tous ces souvenirs ! Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bonne chance, patron !»

