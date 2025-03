Ligue des champions : les Anglais scandalisés par l’arrogance du PSG

Il y a une semaine, le Paris Saint-Germain a vu sa série d’invincibilité être cruellement stoppée. Ultra dominateur face à Liverpool lors du huitième de finale aller de Ligue des champions, le club de la capitale avait payé très cher son manque d’efficacité en se faisant crucifier en toute fin de match par Harvey Elliott (0-1). Un résultat frustrant qui avait pu donner « le seum » à plusieurs Parisiens à l’issue du match. Mais rien de tout ça. Après le match, les hommes de Luis Enrique ont tous tenu un discours très ambitieux en vue du match retour. Le premier à s’exprimer a d’ailleurs été Vitinha au micro de Canal+.

«C’est dur, mais voilà, c’est maintenant qu’on va montrer le type d’équipe qu’on est. Ça fait longtemps qu’on n’a pas perdu, c’est à nous de montrer notre personnalité et notre force. On va aller là-bas, on va faire un grand match, on va marquer et on va passer, j’en suis sûr ». Quelques instants plus tard, le Portugais était imité par Willian Pacho. «On a fait un excellent match et on sait ce qu’on peut faire. Si on fait bien les choses, on obtiendra un résultat là-bas. Je suis convaincu qu’on va gagner là-bas.» Les Parisiens savent que la mission sera difficile, mais ils croient visiblement en leurs chances. Et si ces discours ont été qualifiés d’ambitieux de ce côté de la Manche, les Anglais n’ont pas vraiment perçu ces déclarations de la même manière. La semaine dernière, déjà, le site Liverpool.com, qui suit toute l’actualité des Reds, avait publié un édito très critique envers les Franciliens.

Le PSG a outré les fans des Reds

« L’arrogance du PSG me laisse pantois : il a sous-estimé Liverpool et l’impact d’Anfield. La réaction du Paris Saint-Germain à la défaite de mercredi montre pourquoi il n’a pas encore gagné la Ligue des champions, tandis que l’assurance et le mépris de Liverpool ont été surprenants. À quand remonte la dernière fois qu’une équipe s’est rendue à Anfield avec la certitude absolue de pouvoir affronter Liverpool en huitièmes de finale d’un championnat d’Europe ? (…) La confiance en soi du Paris Saint-Germain est encore plus exaspérante à l’approche de son déplacement en Angleterre la semaine prochaine. Dire que les champions de France sont confiants dans leur capacité à battre Liverpool est un euphémisme. En s’inclinant, le PSG a montré ses propres fragilités et son désespoir d’être considéré parmi l’élite européenne, accompagné d’une bonne dose d’orgueil démesuré. Ce n’est pas la réaction d’une équipe habituée à surmonter des adversaires difficiles dans la compétition ; il est difficile d’imaginer un effondrement similaire de la part du Real Madrid ou de Manchester City s’ils se trouvaient dans la position du PSG. Les Parisiens ont également fait preuve d’une extrême naïveté en laissant filtrer dans les médias des messages indiquant qu’ils se considéraient comme l’équipe supérieure. Cela ne fera que renforcer la motivation de Liverpool, une équipe en quête d’un triplé dès la première saison d’Arne Slot. »

Une semaine plus tard, c’est au tour de l’ancien pensionnaire des Reds, John Aldridge, d’exploser face aux propos rouge et bleu dans les colonnes du Liverpool Echo. « Lorsque j’ai entendu les commentaires des joueurs et du manager du PSG après le match aller, j’ai été frappé par leur arrogance. Vous avez en face de vous un club qui n’a jamais gagné un grand trophée, alors sortir et dire ce qu’ils ont fait après le match… Ils auraient dû gagner, mais ils ne l’ont pas fait. Nous leur avons donné un coup de poing. Ils nous ont manqué de respect, à nous et à Anfield. (…) J’espère que les supporters répondront présents mercredi soir et que les joueurs gagneront leurs batailles personnelles. Nous jouerons mieux, nous ferons de meilleures passes. Et si nous gagnons nos batailles personnelles, nous gagnerons le match parce que nous sommes une meilleure équipe qu’eux. Ce qu’ils ont dit est comme une cape rouge agitée devant un taureau. Si j’étais un joueur ou le manager, je serais furieux. Ils ont donné à Arne Slot un discours mutilateur gratuit. Nous ne pouvons pas être pires que la semaine dernière. Je n’ai jamais rien vu d’aussi mauvais et j’ai été abasourdi que nous ayons gagné 1-0. Imaginez si nous jouons bien ! Ces derniers matches, nous n’avons pas été à la hauteur, mais si nous jouons comme nous l’avons fait contre Man City ou le Real Madrid, nous les battrons. C’est une bonne équipe, mais nous l’avons fait paraître meilleure qu’elle ne l’est. Ils ont de très bons joueurs. Le public jouera son rôle, j’en suis sûr. Et le PSG ne saura pas ce qui lui arrive. » Aldridge aura-t-il raison ? Réponse ce soir, à partir de 21h.