Nantes : un club de Ligue 1 lâche une belle offre pour Ludovic Blas

Après avoir terminé à la 16e place de la Ligue 1 la saison dernière, le FC Nantes a échappé de justesse à la catastrophe. Maintenus dans l’Élite, les Canaris vont devoir se reconstruire et cela devrait se faire sans les meilleurs joueurs de son effectif. À commencer par Ludovic Blas (25 ans), qui était proche de rejoindre le LOSC l’été dernier. Le milieu offensif est à nouveau courtisé cet été et il pourrait finalement filer chez un autre club français.

Selon les informations de L’Equipe, Ludovic Blas, auteur d’une saison réussie (12 buts, 8 passes décisives), serait une priorité du Stade Rennais pour renforcer l’effectif des Rouge et Noir et apporter un profil plus polyvalent dans l’entre-jeu. Florian Maurice, le directeur sportif rennais, apprécierait beaucoup le joueur de 25 ans. Rennes a donc souhaité se montrer rapidement à l’attaque dans ce dossier afin de prendre l’avantage sur la concurrence, qui risque d’être relevée.

Courtisé par plusieurs clubs étrangers, dont espagnols, Blas serait séduit par l’idée de continuer en Ligue 1 et de rejoindre une équipe compétitive comme le Stade Rennais, qui va vivre une sixième année consécutive en Coupe d’Europe la saison prochaine. Une première offre aurait alors été formulée par les dirigeants bretons pour s’offrir le milieu offensif. Cette dernière n’a pas filtré, mais le quotidien précise qu’elle serait au-dessus de 10 millions d’euros. Une offre à considérer pour un joueur en fin de contrat l’été prochain.

Il s’agirait d’une grosse arrivée pour le SRFC, désireux de ne pas perdre de temps durant ce mois de juin. Comme nous l’avions confirmé, le Stade Rennais est déjà sur le point d’enrôler Enzo Le Fée. En accord contractuel avec Rennes, son transfert va bel et bien renflouer les caisses de Lorient, comme il le souhaitait. Une opération d’un peu moins de 25 M€, soit le prix demandé par le président Loïc Féry. Avec Enzo Le Fée et Ludovic Blas, le Stade Rennais avance bien sur deux joueurs majeurs du Championnat de France.