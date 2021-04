Tottenham-Manchester United : les compositions officielles

Cet après-midi, les Spurs de Tottenham reçoivent Manchester United pour le compte de la 31e journée de Premier League. Matt Doherty et Ben Davies sont indisponibles, et ce sont Sergio Reguilón et Serge Aurier qui occupent les couloirs. Catastrophique lors de sa dernière sortie Davinson Sánchez est remplacé par Eric Dier en charnière, alors qu'Heung-min Son retrouve une place de titulaire, après son entrée contre Newcastle United.

Anthony Martial étant forfait jusqu'à la fin de saison (genou), c'est Edinson Cavani qui est titulaire en pointe. Paul Pogba est lui en position de meneur, alors qu'Ole Gunnar Solskjaer décide d'aligner Dean Henderson dans les buts.

Les compositions des équipes :

Tottenham Hotspur : Lloris - Aurier, Rodon, Dier, Reguilon - Højbjerg, Ndombele - Lo Celso, Lucas, Son - Kane.

Manchester United : Henderson - Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw - Fred, McTominay - Fernandes, Pogba, Rashford - Cavani.