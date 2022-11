JT Foot Mercato : grosse révolution à l'Atlético de Madrid

La suite après cette publicité

De nouveaux horizons à Madrid

L’entraîneur le mieux payé d’Europe est plus que jamais sur la sellette. À la tête des Colchoneros depuis 2011, c’est la pire saison sur le plan européen pour Diego Simeone. El Chiringuito avance que l’Atlético aurait d'ores et déjà pris contact avec l'entourage de Luis Enrique, actuel sélectionneur national de la Roja. Mais les dirigeants du club madrilène l’aiment tellement que la tendance est plutôt de poursuivre l'aventure avec Simeone, surtout qu’il a un énorme contrat qui court jusqu’en 2024. Puis l’Atlético veut bousculer son effectif d’après les informations de la Cadena Ser. Pour s’assurer une place pour la prochaine Ligue des Champions, le club madrilène veut se renforcer avec un défenseur central, un milieu de terrain et si possible un arrière droit. En contrepartie, il faut dégraisser. Joao Felix, Thomas Lemar, Yannick Carrasco et Rodrigo de Paul sont désormais sur la liste des transferts.

Un Suédois s'attaque au viking de City

Erling Haaland est en train de plomber, involontairement, l’économie touristique d’une région en Suède. À cause de sa popularité, le cyborg éclipse sur internet «Halland», petit comté suédois. De quoi pousser Jimmy Sandberg, le directeur de l'office de tourisme de la région, à publier une lettre ouverte sur LinkedIn. Il veut pousser les fans de football et les médias à ne plus écorcher le nom de l'attaquant de Manchester City pour éviter que Halland sombre dans l’oubli face à Haaland. «Si rien n’est fait, nous craignons que notre chère région ne devienne une Atlantide oubliée, un endroit connu uniquement dans les histoires et les écritures anciennes», peut-on lire dans son texte.

C'est fini pour Piqué

Ce samedi Gerard Piqué participera à son dernier match en tant que professionnel au Camp Nou. Le joueur y pensait depuis un petit moment, la relation entre le champion du monde 2010 et sa direction s’est détériorée ces dernières semaines. En plus, le FC Barcelone a déjà trouvé son remplaçant. Car d'après Sport, Inigo Martinez s'est déjà mis d'accord pour venir libre à partir de juillet 2023, mais il n'est pas impossible de voir les Blaugranas anticiper la venue du gaucher dès le mois de janvier maintenant.